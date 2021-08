Mascara colorati: tutto quello che c'è da sapere

Attualità

Un modo per aggiungere colore al trucco è applicare un mascara colorato sulle ciglia. Questo cosmetico non perde terreno da diverse stagioni nella top list delle tendenze "più calde", ma il primo problema da risolvere è la scelta della tonalità. Bisogna essere guidati sia dalle preferenze che dalle caratteristiche dell'aspetto.



Perché è necessario?



Sembrerebbe che il mascara nero sia un classico che risolve perfettamente tutti i problemi e in generale è così, ma ogni truccatore ha nel suo arsenale mascara marrone, blu, viola e verde, per non parlare delle collezioni limitate, dove si può trovare qualsiasi sfumatura, fino al giallo. Coloro che amano molto il colore, il modo più semplice per cambiare l'immagine è con l'aiuto del mascara in tonalità insolite.



Come usare



Spesso, i truccatori consigliano di applicare prima un strato di mascara nero sulle ciglia e dopo aggiungere quello colorato. Ciò evita l'effetto di artificiosità, innaturalità, particolarmente per coloro che hanno naturalmente i capelli biondi, ma esistono mascara colorati che possono essere usati in modo completamente indipendente.



Mascara marrone. Regole per abbinare i colori



È disponibile in tonalità molto diverse, dal marrone cioccolato al rossastro. In ogni caso, sembra più morbido e delicato del nero, per questo è ideale per le donne anziane come per le ragazze con i capelli biondo chiaro e rosso. Il mascara marrone aggiunge profondità allo sguardo e dignità all'immagine. Sta bene a tutte, meno consigliabile alle proprietarie di occhi grigi o tendenti al grigio. In questo caso l'eyeliner può essere tono su tono (anche marrone) o il classico nero. È meglio scegliere tonalità di ombretto beige-marrone, oro, corallo, terracotta, ma non è consigliabile il neon.



Mascara blu



Sorprendentemente si adatta alle ragazze dagli occhi marroni e verdi. È qui che funziona la regola del contrasto. Gli occhi diventano incantevolmente espressivi, ma con gli occhi azzurri, la combinazione non funziona molto bene: tutto in qualche modo si fonde e inoltre viene enfatizzata la tinta giallastra della sclera. Non usare eyeliner o matita nera per contorni con mascara blu. Il nero inizia a "intasare" il blu, spingendo il mascara in secondo piano e si verifica uno squilibrio. Meglio scegliere un eyeliner marrone scuro o blu navy.



Mascara verde



Esalta incredibilmente la tonalità degli occhi azzurri (di nuovo, la regola del contrasto funziona). Affina gli occhi marroni e miele. Il verde è quasi universale. Se parliamo dell'eyeliner, il "buon vecchio" nero, che sembra intenso e nobile, funziona bene qui. Sono possibili anche tutte le altre opzioni. L'unica eccezione è il grigio, che non deve essere opacizzante, ma freddo con una lucentezza metallica. La stessa legge si applica anche all'ombretto. Tutto ciò che è metallico, freddo, troppo perlescente dovrebbe essere dimenticato e puntare su tonalità naturali di beige e marrone e texture opacizzanti.



Mascara viola



Ecco una vera scoperta per le bellezze dagli occhi azzurri. Il viola esalta molte volte il colore degli occhi e li fa sembrare un azzurro celeste. Qui è importante osservare che il colore del mascara non deve essere brillante, ma leggermente "polveroso". Questa tonalità non si combina bene con gli occhi verdi e marrone scuro: diventa semplicemente invisibile e l'intera idea perde il suo significato. L'eyeliner oro e turchese non sono adatti. Tutto il resto - per favore. Il viola si adatta bene con l'abbronzatura e il bronzo, l'ombretto corallo, terracotta, verde, marrone scuro con una trama satinata. È meglio rimandare le sfumature di grigio e blu a un'altra occasione.



Mascara giallo



Questa tonalità enfatizza perfettamente gli occhi di una ragazza con il colore dei capelli chiari, in particolare color grano. Il mascara giallo è apparso principalmente sulle ciglia di modelli esattamente biondi, una tale sfumatura rinfresca l'aspetto e se, tuttavia, il giallo sembra estremo, provare a tingere prima solo le estremità. Le sfumature rosa e rosse del mascara non implicano alcuna restrizione speciale in termini di tipo di colore degli occhi della ragazza. Naturalmente, va notato che il colore accattivante deve essere compensato con ombretto e eyeliner. Nel caso in cui non si riesce a decidere di usare il mascara colorato, bisogna provare ad abbinarlo al classico nero, cosi si da espressività agli occhi e allo stesso tempo ti senti di buon umore