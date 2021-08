Cescot, ripartono i corsi sulla sicurezza al lavoro per i dipendenti

Attualità

Rimini

| 11:42 - 23 Agosto 2021

Cescot Rimini.



Corsi di formazione in materia di sicurezza per dipendenti: Cescot Rimini propone la possibilità di frequentarli gratuitamente. Sono infatti aperte le iscrizioni ai corsi Fonter, il Fondo interprofessionale nazionale costituito da Confesercenti – Cgil – Cisl e Uil a cui le aziende versano lo 0,30% dei contributi Inps. Il fondo offre un'eccezionale opportunità per le imprese del commercio e del turismo che hanno aderito, la possibilità di poter fare frequentare gratuitamente ai propri dipendenti i corsi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) per essere in regola sia con i corsi base sia con gli aggiornamenti periodici.

È possibile iscrivere i lavoratori ai corsi sulla sicurezza per lavoratori (da svolgersi entro 60 giorni dalla data di assunzione) che hanno una durata diversa a seconda della classe di rischio della mansione svolta (8 ore per il rischio basso, 12 ore per il rischio medio e 16 ore per il rischio alto); ai corsi di aggiornamento sulla sicurezza per i lavoratori, 6 ore per tutte le categorie di rischio; ai corsi per i preposti; ai corsi di primo soccorso, antincendio e Rls e i relativi aggiornamenti e ai corsi per addetti all'uso dei carrelli elevatori industriali semoventi e relativo aggiornamento. Per prenotare i posti è necessario compilare e rinviare la scheda da scarica sul sito cescot-rimini.com entro l'1 settembre 2021. Si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande e i progetti verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le attività formative si svolgeranno a partire da gennaio 2022 e potrà partecipare il personale dipendente con contratto attivo nel momento in cui si effettua la formazione e di durata di almeno 3 mesi.