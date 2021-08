Margherita Vicario in concerto a Rimini, all'Arena Lido

Eventi

| 10:42 - 23 Agosto 2021

Margherita Vicario sulla copertina dell'album Bingo.



Con il suo Bingo Tour che continua ad arricchirsi di nuove date estive in tutta Italia, Margherita Vicario fa attesissima tappa a Rimini. Venerdì 27 agosto la 33enne cantautrice e attrice romana sarà all'Arena Lido (darsena di Rimini) per proporre al pubblico un live pieno di emozioni, energia e colori.



Il tour segue la pubblicazione del nuovo album di Margherita, "Bingo" (Island Records): 14 tracce che narrano l'immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale, arrivato a compendio di un percorso durato due anni. Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, Bingo è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate.



Quello di Margherita Vicario è uno stile molto marcato e riconoscibile, che unisce musicalità e contenuti. Nel concerto i brani di "Bingo" come Orango Tango, Romeo, Mandela, Troppi preti troppe suore, Pincio, Dna (Oh putain!), Abauè (morte di un Trap boy), Come noi, si alternano alle canzoni dei primi lavori, come Castagne, Per un bacio, La matrona, Nota Bene.