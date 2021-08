Alcol al volante, una novafeltriese e un giovane di Pennabilli denunciati

Cronaca

Novafeltria

| 10:11 - 23 Agosto 2021

Controlli dei Carabinieri.

Serrati controlli nel weekend da parte dei Carabinieri di Novafeltria. Due i denunciati: una 25enne di Novafeltria, fermata sul lungofiume e sorpresa alla guida della propria automobile con un tasso alcolemico di 1,30 g/l, un 28enne di Pennabilli, controllato lungo via Roma, in sella a uno scooterone Honda. In questo caso il tasso alcolemico era di poco superiore agli 0,8 g/l, la soglia dalla quale scatta la denuncia. Sempre a Pennabili un 21enne di Verucchio è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Il giovane infastidiva le persone nei pressi della piscina comunale. Nel complesso sono state identificate 110 persone e sottoposti ad accertamenti oltre 80 mezzi.