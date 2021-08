Elezioni Rimini, Pd e Lega 'schierano' i big: arrivano in città Letta e Salvini

Attualità

Rimini

| 09:17 - 23 Agosto 2021

Enrico Letta e Matteo Salvini.



La campagna elettorale per la carica di sindaco a Rimini entra nel vivo. Partito Democratico e Lega annunciano l'arrivo in città dei propri leader: il segretario nazionale dei Dem Enrico Letta e Matteo Salvini.



Oggi (lunedì 23 agosto) Matteo Salvini sarà a Rimini per la campagna elettorale di sostegno alla candidatura di Enzo Ceccarelli. Appuntamento alle 20.30 al Coconuts di Rimini, il locale di Lucio Paesani, che con "noi amiamo Rimini" è tra le liste civiche di sostegno all'ex primo cittadino di Bellaria Igea Marina. "Sarà l’occasione per incontrare gli attivisti e simpatizzanti del partito, gli amici della coalizione, gli amministratori locali della Lega e di esperienze civiche e di fare il punto sulla campagna elettorale che adesso entra nel vivo. Alle 22 si terranno i discorsi di Matteo Salvini e di Enzo Ceccarelli”, annuncia una nota del Carroccio.



Domani (martedì 24 agosto) alle 10 Letta sarà alla Vecchia Pescheria di Rimini. Ci saranno il candidato sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e quello di Cattolica, Franca Foronchi. Il segretario provinciale dei Dem, Filippo Sacchetti, attacca il centrodestra, parlando di campagna elettorale fatta di slogan e strumentalizzazioni e di lontananza dalla società riminese per la scelta di candidare l'ex sindaco di Bellaria Ceccarelli: "noi continueremo a rispondere con la concretezza, i progetti, le scelte e le proposte e il confronto con Enrico Letta sarà anche l’occasione per un faccia a faccia aperto con il segretario e i due candidati locali”, spiega.