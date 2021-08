Misano Adriatico: in piazzale Roma arriva il camper vaccinale

Attualità

Il camper vaccinale itinerante di ‘VacciniAmo la Riviera’ prosegue il suo viaggio lungo la costa romagnola e oggi (lunedì 23 agosto) approderà in piazzale Roma a Misano Adriatico, dove l’equipe sanitaria sarà disponibile per somministrare vaccinazioni dalle ore 18.30 alle ore 22.30. Un appello alla vaccinazione sarà diffuso anche tramite Publiphono sulla spiaggia. In caso di maltempo, le vaccinazioni avverranno al Cinema Astra in viale D’Annunzio n.20.



Possono ricevere la prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per la popolazione over 60 che potrà così immunizzarsi contro il virus in una unica seduta) anche i turisti italiani, e non solo i residenti. Non c’è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione. “Il successo dell’iniziativa – commenta Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico – conferma l’efficacia di fare un passo verso le persone, rendendo disponibili modalità più comode per ricevere il vaccino. È una corsa contro il tempo, dalla quale dipende la possibilità di tornare alla normalità in tempo per salvare vite umane, oltre ad accelerare una ripresa economica della quale c’è assoluta necessità. Vanno aggiunti i comportamenti e qui non sempre stiamo dando un esempio di attenzione e responsabilità. Invito tutti i cittadini e i turisti ad avvalersi della clinica mobile allestita da Ausl Romagna, vacciniamoci e ritorniamo presto a quella quotidianità di cui sentiamo tanta nostalgia”.



L’iniziativa è promossa dall’Ausl della Romagna, con la collaborazione delle amministrazioni locali e associazioni di volontariato. Dal 4 agosto sono state somministrate 880 dosi vaccinali.