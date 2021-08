Rifiuti, volontari infaticabili ripuliscono la ciclabile tra Celle e Viserba

Attualità

| 18:11 - 22 Agosto 2021

Il gruppo di volontari.

La mattina di domenica 22 agosto, i volontari ed alcune persone si sono ritrovate per pulire un'area a fianco della ciclabile che parte dal cimitero e si dirige a Viserba. La zona era stata segnalata da una persona al comune per il posizionamento di bidoni, che attualmente sono presenti lungo il percorso ciclopedonale. L’azione è partita dalla rotonda tra via Walter Ceccaroni e Via Fabio Tombari, concentrandosi sulle aree verdi in cui è stato trovato diverso materiale, tra cui anche giornali e materiale per l'igiene personale, come spazzolino elettrico, dentifricio, pettine, ma anche alcuni vestiti abbandonati e una bottiglia di vetro della Galvanina.



"Abbiamo cercato anche di raddrizzare la staccionata che delimita l'area verde - spiegano i volontari di Legambiente Valmarecchia - ma non avevamo la strumentazione adeguata per fare questa azione".



Il gruppo poi si è spostato verso il cimitero, sempre tra le aree verdi i volontari hanno trovato sacchetti con feci di animali, materiale plastico, due bossoli ed anche una piccola zona ristoro con 12 bottiglie di vetro. Trovato diverso materiale lanciato dalle macchine ed altro volato con il vento. Inoltre nell’area sgambamento, sono stati raccolti innumerevoli mozziconi di sigarette. "Ci sorprende che un’area dedicata ai cani e con un bidone dedicato non possa essere utilizzata rispettando l’ambiente e soprattutto gli animali, mettendoli in pericolo. Grazie ai partecipanti di questa pulizia, ma c'è spazio per tutti, per questo vi invitiamo a contattarci per collaborare con il circolo Legambiente Valmarecchia".