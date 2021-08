FOTO Quad a fuoco, colpa di una racchetta elettrica per le zanzare. Riccionese ustionato

Cronaca

Riccione

| 16:12 - 22 Agosto 2021

Il quad.

Momenti di paura per un 39enne riccionese, che ha visto il suo Quad prendere fuoco, con le fiamme che hanno attaccato gambe e mani. Fortunatamente l'uomo è riuscito a cavarsela senza gravi danni, mantenendo grande sangue freddo. I fatti sono avvenuti ieri (sabato 21 agosto) all'esterno di un garage: qui il riccionese stava travasando la benzina dal serbatoio del suo quad a una tanica, per poter poi effettuare un intervento di pulizia del carburatore del mezzo. Ma all'improvviso sono scoppiate le fiamme, colpa di una racchetta elettrica per le zanzare, posta a piu' di un metro dall'uomo. Era spenta, ma era rimasta un po' di corrente: quando una zanzara è finita sopra la racchetta, una scintilla ha fatto incendiare il quad e la tanica, nonostante non fosse caduta benzina sul suolo. Il 39enne a quel punto è riuscito a spegnere le fiamme sul suo corpo (ginocchio e mano) e ad allontanare la tanica. Grazie a un estintore, ha poi spento le fiamme sulla tanica stessa e sul quad.