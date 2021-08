Calcio D, l'ex Rimini Andrea Montanari tra Samb, Casertana e Novara

Sport

Rimini

| 15:04 - 22 Agosto 2021

Andrea Montanari.

Vincenzo Maiuri, il tecnico che è stato vicino al Rimini, si è accasato alla Casertana, in serie D. Per il tecnico milanese si tratta di un ritorno in rossoblu dopo l’esperienza della stagione 2012/13 culminata con la finale play-off di serie D che permise ai falchetti di conquistare la Lega Pro attraverso il ripescaggio. L'ex centrocampista del Rimini Andrea Montanari, reduce dalla vittoria in campionato col Monterosi, è nel mirino dei neonati club iscritti alla serie D: Novara, Samb e Casertana. Altri due ex, Simoncelli e Valeriani, hanno un discorso aperto col Fano.

Quanto ai mister, un altro allenatore accostato in estate alla panchina del Rimini - Massimo Bagatti - potrebbe essere il mister dell’Athletic Carpi 2021. la nuova società costituita dal presidente della Correggese Lazzaretti. La Correggese passerebbe nelle mani di Gabriele Marani, patron del Campagnola.