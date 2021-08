Rimini, Pupi Avati: "Film su Dante fatto contro tutto e tutti"

Attualità

Rimini

| 14:47 - 22 Agosto 2021

Pupi Avati, foto Ansa.

"Il mio film su Dante è all'ottava settimana di ripresa, ne mancano due. Lo abbiamo fatto contro tutto e contro tutti". Così, a margine di un convegno al Meeting di Cl, Pupi Avati racconta il percorso della pellicola che sta girando sul Sommo Poeta - di cui ricorrono i 700 anni dalla morte - senza tralasciare le tortuosità del percorso intrapreso e il desiderio di presentare lo scrittore fiorentino come "seducente" e lontano dall'immagine repulsiva "insegnata e trasmessa" sui banchi di scuola. "Io sono un uomo di 82 anni - ha argomentato -, questo è un film così complicato che avrei dovuto fare probabilmente 20 anni fa ma non me l'hanno fatto fare. Presenta delle difficoltà di carattere anche finanziario - ha aggiunto il cineasta emiliano - e purtroppo abbiamo scoperto che malgrado tutte le promesse e tutta questa esaltazione su Dante, quando si è trattato di aiutare il mio film, a parte Rai Cinema e solo adesso il Ministero, non abbiamo avuto nessun tipo di supporto. E sarebbe stato probabilmente un progetto che meritava di essere aiutato in modo ben diverso". Quanto alla pellicola e alla figura del suo protagonista, ha aggiunto Avati, "il mio Dante lo voglio rendere seducente. Nel senso che il Dante che mi è stato insegnato e trasmesso dalla scuola italiana era un Dante completamente repulsivo, già iconograficamente con quel naso, quel profilo e sapere che fosse una persona così supponente e piena di sé. Insomma la scuola, almeno gli insegnanti della mia scuola, hanno fatto di tutto perché non lo amassi. Poi - ha raccontato ancora - dopo i 30 anni sono andato a scoprirlo e l'ho scoperto attraverso le sue opere giovanili, come la Vita Nuova e ho scoperto un ragazzo con una capacità di introspezione poetica straordinaria, bellissima. Ecco - ha concluso - allora io ho cercato nel mio film di raccontare quel ragazzo".