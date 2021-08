Rimini Calcio, tris al Cattolica sotto gli occhi dell'ex presidente del Fano Gabellini

Sport

Rimini

| 14:31 - 22 Agosto 2021

Il Rimini di nuovo in campo a distanza di un giorno dall'ultima allenamento congiunto contro la Valsantento (1-3). Sotto gli occhi dell'ex patron del Fano Claudio Gabellini presente in tribuna assieme al nuovo direttore generale Franco Peroni, uno dei suoi uomini più fidati - la presenza dell'ex patron del club granata è un altro pesante indizio che la società biancorossa presto o tardi potrà contare sull'imprenditore di San Giovanni in Marignano - allo stadio Calbi i biancorossi superano il Cattolica sempre per 1-3 dopo aver chiuso il primo tempo sull 0-0. Ad aprire le marcature in avvio di ripresa Gabbianelli di sinistro con un tiro che termina la sua corsa alla sinistra del portiere. Al 7' pareggio di Docente con un colpo di testa; dopo due minuti 1-2 di Ferarra che sfrutta un cross di Manfroni dalla destra. Infine al 12' lo stesso Ferrara dopo una percussione serve sul primo palo Mencagli il cui tocco leggero spedisce la palla in rete. Assenti nel Rimini gli attaccanti Arlotti e Tomassini, infortunati.

Il Cattolica aspetta tra martedì e mercoledì notizie sul ripescaggio: molto dipenderà dal destino del Chievo. Se le società iscritte saranno 172 con Casertana, Novara, Sambenedettese e Carpi ad aggiungersi alle 168 in organico, il Cattolica rischia di esser beffato (le squadre dovrebbero essere dispari per avere il ripescaggio). Si vedrà. La condizione di incertezza pesa ovviamnete sulla formazione della rosa.

Intanto il Rimini starebbe valutando – seocndo quanto riposta Notiziario del calcio.com - la mezzala classe 1992 Bernardo Masini ex PDHA (girone A, 10 gol e 9 assist in trenta presenze).

IL GIRONE I boatos danno il Rimini nel girone Umbria/Marche E.Romagna/Abruzzo/Molise. Queste le squadre: Cannara (Umbria), Castelfidardo (Marche), CastelVomano (Abruzzo), Fano (Marche), Recanatese (Marche), Tolentino (Marche), Vastogirardi (Molise), Pineto (Abruzzo), Notaresco (Abruzzo), Sambenedettese (Marche), Rimini (Emilia Romagna), Trestina (Umbria), Chieti (Abruzzo), Foligno (Umbria), Montegiorgio (Marche), Nereto (Abruzzo), Porto d'Ascoli (Marche), Sammaurese (Emilia Romagna),Tiferno (Umbria), Vastese (Abruzzo).

Il tabellino

CATTOLICA - RIMINI 1 – 3

CATTOLICA: Fabbri, Palazzi, Morri (1’ st Moricoli), Palmese, Greco (18’ st Cucchi), Montesi (1’ st Cambrini), Manuzzi, Santoni (20’ st Albonetti), Palumbo (17’ st Sergio), Nisi (1’ st Docente), Sapori (1’ st Boschetti). All. Lilli

RIMINI: Marietta, Berghi (8’ st Manfroni), Carboni (23’ st Cuccato), Panelli (42’ st Tiraferri), Contessa (40’ st Mengucci), Isaia (1’ st Aprea), Pari (23’ st Tanasa), Tonelli (34’ st Caldari), Gabbianelli (15’ st Barbatosta), Mencagli, Ferrara (23’ st Haveri). All. Gaburro.

RETI: 1’ st Gabbianelli (R), 7’ st Docente (C), 9’ st Ferrara (R), 12’ st Mencagli (R).