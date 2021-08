Raid vandalico nella notte a Riccione: danneggiate numerose auto e negozi

Cronaca

Riccione

| 14:04 - 22 Agosto 2021

Raid vandalico, una delle auto danneggiate.

Vandali in azione questa notte in via Martinelli a Riccione dove numerose autovetture e negozi sono stati danneggiati da quella che si suppone essere una banda di giovanissimi nordafricani. La segnalazione alle forze dell'ordine alle due di notte quando turisti e residenti hanno segnalato la presenza di un gruppo di ragazzini intenti a danneggiare le auto, rompendo specchietti, finestrini, danneggiando negozi e cartelli della segnaletica. Il tutto accompagnato dal lancio di oggetti vari. Immediato l'arrivo dei caraabinieri sul posto, con il gruppo di vandali però che si era già dato alla fuga. Sono in corso le indagini con l’analisi delle telecamere di sicurezza, per identificare il branco.