Attualità

Rimini

| 13:01 - 22 Agosto 2021

Segnalazione con foto da un lettore dal Parco Renzi a Rimini: "La zona in questione è lungo la ciclabile verso il piazzale Kennedy. "Qui gruppi di tossici o singole persone usano questa area verde come loro zona per iniettarsi dosi di droga o per andare in bagno".