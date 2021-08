Meteo: sul riminese tornano i temporali tra lunedì pomeriggio e martedì mattina

Attualità

Rimini

| 12:12 - 22 Agosto 2021

Foto Stiv Gentili.

Correnti più fresche ed instabili da Nord-Est determinano condizioni di maggiore variabilità unite ad un calo delle temperature, percepibile già a partire dalla giornata di Lunedì 23 Agosto ma in maniera più netta nei giorni a seguire.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 22\08\2021 ore 14:00

Lunedì 23 Agosto



Stato del cielo: dapprima poco nuvoloso con successivo aumento della nuvolosità nel corso del giorno, fino a cieli molto nuvolosi tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: rovesci e temporali in formazione a ridosso della fascia collinare nel corso del primo pomeriggio, in successiva estensione ai settori pianeggianti e costieri entro metà pomeriggio. Temporaneo miglioramento in serata.

Temperature: minime comprese tra i +18/22°C e massime non oltre i +28/30°C che verranno raggiunti in tarda mattinata, primo di un calo termico a partire dal pomeriggio.

Venti: in rotazione da Nord-Est nel corso del giorno con raffiche fino a moderate.

Mare: aumento del moto ondoso nel corso del giorno, con mare da poco mosso a mosso tra pomeriggio e sera.

Attendibilità: medio-alta.

Indice UV: 6 (alto).

Avvisi: Allerta meteo per temporali su tutto il territorio provinciale



Martedì 24 Agosto



Stato del cielo: molto nuvoloso per buona parte della giornata, maggiori schiarite tra metà pomeriggio e sera, con cieli fino a nuvolosi.

Precipitazioni: tra nottata e mattinata sviluppo di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, in ingresso dal mare verso la linea di costa. Graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie, con valori compresi tra i +16/21°C; massime in diminuzione, non oltre i +25/26°C della fascia pianeggiante.

Venti: deboli e disposti da Nord-Ovest in mattinata, in successiva rotazione dai quadranti orientali nel corso del giorno, con raffiche fino a moderate.

Mare: aumento del moto ondoso nel corso del giorno, fino a mare molto mosso in serata, specie al largo.

Attendibilità: medio-alta.

Indice UV: 5 (moderato).



Mercoledì 25 Agosto



Stato del cielo: residua nuvolosità in mattinata, seguita da ampie schiarite nel corso del giorno con cieli per lo più poco nuvolosi

Precipitazioni: residui rovesci sulla fascia costiera durante la notte, assenti nel resto del giorno.

Temperature: minime in calo, con valori compresi tra i +15/19°C; massime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione, non oltre i +24/26°C su pianura e costa.

Venti: da Nord-Est nel corso del giorno, in rotazione da Sud-Est in serata

Mare: da mosso nel corso del giorno fino a poco mosso in serata.

Attendibilità: media.

Indice UV: 5 (moderato).



LINEA DI TENDENZA: la persistenza di un canale di correnti più fresche di matrice orientale, continua a determinare condizioni di generale variabilità unite a temperature che si mantengono leggermente inferiori alla media del periodo. Da valutare un possibile peggioramento più organizzato nella giornata di Venerdì 27 Agosto.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Ricevi gli aggiornamenti su Telegram