Bellaria: negozio inventa versione del Monopoli dedicata alla città

Bellaria Igea Marina

| 11:30 - 22 Agosto 2021

Un negozio di Bellaria Igea Marina ha inventato un gioco, ispirato al celebre Monopoli e al Gioco dell'Oca, dedicato alla propria città. I gestori di Tourist Market l'hanno definita un'idea nuova per contrastare "la concorrenza e l'abusivismo commerciale". In pratica chi effettua un acquisto, versando altri 20 euro, può ottenere questo speciale gioco in scatola che mette in evidenza le peculiarità di Bellaria: detti tipici, tradizioni, personaggi, luoghi iconici della città. E l'idea è piaciuta, con tantissime richieste da parte di cittadini e turisti. Un modo anche per promuovere la propria attività, spiegano da Tourist Market: "Inventando un prodotto unico abbiamo creato una piccola esclusività evitando così di prestare il fianco alla concorrenza che puntualmente utilizza la leva prezzo come strumento acchiappa clienti.

Sarebbe infatti impossibile competere con alcuni negozi che, oltre ai prezzi stracciati, impiegano personale (per lo più parenti) a basso costo con orari di lavoro fuori dal comune".