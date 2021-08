Tennis, partito il torneo nazionale Open del Tennis Club Viserba

Sport

Rimini

| 10:42 - 22 Agosto 2021

Partito con i primi match il memorial “Cristian Cavioli”, il torneo nazionale Open del Tennis Club Viserba. Un torneo che si preannuncia molto interessante per il montepremi salito a quota 3000 euro e per la conseguente risposta dei giocatori di alto livello che dimostrano sempre di gradire il torneo riminese. Subito in bella evidenza sui campi di casa Gioele Marconi ed Alessandro Cortesi.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Danilo Rossini (4.4, n.1)-Davide Farolfi (Nc) 6-2, 6-3, Alessandro Cortesi (4.5, n.4)-Tomas Morini (Nc) 6-2, 6-2, Fabrizio Masetti (4.4, n.3)-Michele Moser (Nc) 6-1, 6-1, Gian Marco Palumbo (Nc)-Fabio Vinetti (4.4, n.2) 6-1, 6-4. 1° turno del secondi tabellone: Francesco Buono (4.1)-Orazio Fazio (4.2) 6-0, 7-5, Giuseppe Montanari (4.1)-Alessandro Piraccini (4.2) 7-6, 5-7, 10-3, Gioele Marconi (4.2)-Davide Pierini (4.1) 6-7, 7-6, 11-9, Giovanni Fabiani (4.2)-Raffaele Mitri (4.1) 6-3, 6-1, Matteo Vaccari (4.2)-Carlo Castelvetro (4.1) 6-2, 6-2.