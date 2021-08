Covid: contagi alti ma stabili in Regione. "Non vediamo rischio di zona gialla"

Attualità

Rimini

08:05 - 22 Agosto 2021

"Per le prossime settimane non vediamo il rischio della zona gialla ma non essendo un veggente dobbiamo seguire le cose settimana per settimana". Così, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di un convegno del Meeting di Cl, ha replicato a chi gli chiedeva se temesse un passaggio in zona gialla per la sua regione. Per passare a zona gialla - ha argomentato - bisogna avere il 10% di occupazioni di posti letto di terapia intensiva e il 15% di quelli dei reparti Covid. Tutto sommato in Emilia-Romagna ora siamo tranquilli: siamo al 7% circa in terapia intensiva e meno della metà del 15% nei reparti Covid dove sono ricoverati meno di 400 persone. E' vero che l'ultima settimana il numero dei contagi si sta stabilizzando. Vediamo nelle prossime settimane - ha aggiunto - : se questo fosse vorrebbe dire che forse la curva è arrivata verso il picco". Ad ogni modo, ha sottolineato il presidente emiliano-romagnolo, "in terapia intensiva entrano praticamente solo i non vaccinati e nei reparti Covid la gran parte sono persone non vaccinate o quelle vaccinate con solo una dose. Il mio invito quindi - ha concluso - è quello di vaccinarsi: confidiamo nella vaccinazione per stare il più tranquilli possibili".