Turismo: Bonaccini, in Emilia Romagna numeri che non si vedevano da anni 

Rimini

| 08:03 - 22 Agosto 2021

Stefano Bonaccini.

In Emilia-Romagna, in questa stagione "è vero che mancano molti stranieri rispetto a come eravamo abituati prima della pandemia, ma sono stati sostituiti da tantissimi italiani: la Riviera è strapiena di gente, in Appennino non si trova un appartamento neanche a pagarlo a peso d'oro. C'è un turismo che per fortuna sta conoscendo una stagione di grandissima ripresa". Così, a margine di un convegno al Meeting di Cl, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Gli operatori - ha osservato - mi dicono numeri che non vedevano da molti anni. Stiamo cercando di garantire un turismo a 365 giorni l'anno portando eventi anche fuori stagione. L'Emilia-Romagna - ha concluso Bonaccini - è l'unica regione in Italia che quest'anno avrà avuto un Gran Premio di Formula 1 a Imola, uno di Superbike a Misano e due Moto Gp a Misano".