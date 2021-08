Sammarinesi senza Green Pass, ministro Costa al Meeting: "Nulla è deciso"

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:00 - 22 Agosto 2021

Vaccini Sputnik.

Ospite del Meeting di Rimini, il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa si è soffermato, ai microfoni di San Marino Rtv, anche sul caso San Marino, i cui cittadini sono privi di Green Pass, in quanto il vaccino Sputnik, nell'Unione Europea, non ha ancora ricevuto anche le certificazioni degli enti regolatori. Fino al 15 ottobre i cittadini sammarinesi, in Italia, sono esenti dal dover esibire il certificato vaccinale. Poi dovrà essere trovata una soluzione che al momento non sembra esserci. Costa parla di situazione "ancora da stabilizzare", non ci sono infatti ancora decisioni in merito. La prossima settimana ci sarà un nuovo confronto della Segreteria di Stato alla Sanità con l'omologo ministro italiano, per un nuovo confronto sul tema. Tuttavia la situazione di impasse continua a perdurare.