Bellaria Igea Marina, operatori isola dei platani soddisfatti: "tante recensioni positive sul web"

| 07:46 - 22 Agosto 2021

Isola dei Platani a Bellaria.

In una nota firmata dal presidente Monica Nicolis, l'associazione Isola dei Platani ringrazia i negozianti e gli operatori della città di Bellaria Igea Marina per ravvivare il viale in quest'estate 2021, che si sta rivelando molto positiva in fatto di arrivi e presenze turistiche. Sono piaciute le nuove luminarie dedicate a Raffaella Carrà e anche le recensioni dei turisti sul web elogiano quello che è il centro commerciale naturale della città. C'è chi scrive, "Sempre una bella passeggiata in centro a Bellaria con una bella offerta di negozi e locali per la ristorazione", chi invece evidenzia che "I centri commerciali dovrebbero essere tutti così. Molto bello". Un altro turista evidenzia: "La passeggiata in centro in questa via è piacevole, con tanti negozi uno attaccato all'altro". Un quarto recensore sottolinea "Il via vai continuo e frenetico di persone" che "rende questo viale un vero formicaio durante la stagione turistica". "Aggiungendo: un viale bello, animato da saltimbanchi e musicisti, ed è esattamente quello che ci si aspetta di trovare in una località turistica popolare".