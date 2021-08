Rimini Calcio, tris in rimonta al Valsanterno (3-1) nell'allenamento congiunto

Sport

Rimini

| 21:04 - 21 Agosto 2021

Tonelli con il presidente Rota.

Il Rimini chiude il ritiro a Castel del Rio battendo il Valsanterno (Eccellenza) per 3-1 - dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo - in un allenamento congiunto che nella ripresa si è un po' surriscaldato negli animi. Vantaggio Valsanterno al 33': su calcio d'angolo, Piretro respinge la sfera con i pugni, interviene M. Demaurizi dal limite dell’area ed al volo infila la porta cogliendo l’angolo basso. Nella ripresa al 22' pareggio di Tonelli con una conclusione dal vertice dell’area grande e sfera al'incrocio dei pali. Al 40' ancora Tonelli in area prova a scavalcare l’avversario che tocca la sfera con la mano: il rigore assegnato dall’arbitro viene realizzato da Gabbianelli. Al 46' affondo di Haveri che dalla linea di fondo serve Tonelli, tocco sotto e palla in rete. Tra i biancorossi non hanno giocato l'attaccante Tomassini (infortunato). Non ha giocato quello che sarà un nuovo acquisto a breve: il terzino svincolato da Chievo Filippo Berghi, classe 2003. Il difensore si era messo in luce tra gli scaligeri, nelle formazioni primavera Under 17 e 19. Domenica alle ore 11 allo stadio Calbi di Cattolica altro allenamento congiunto contro la squadra di Lilli. Il 26 si gioca col Verucchio ale ore 20:00 allo stadio Neri, il 28 contro il Russi alle ore 17:00 allo stadio Neri e il 29 sempre al Neri contro la Nazionale San Marino alle ore 17:00.

Il tabellino

RIMINI: Piretro, Manfroni, Carboni (15’ st Panelli), Cuccato, Haveri, Aprea (15’ st Tonelli), Tanasa (27’ st Pari), Isaia (41’ st Falasconi), Pecci (15’ st Barbatosta), Germinale (25’ st Mencagli, 35’ st Mengucci), Ferrara (1’ st Gabbianelli). A disp: Porcellini, Berghi, Arlotti, Tiraferri, Caldari. All. Gaburro

VALSANTERNO (1° TEMPO) Sartiani, Gentilini, Mongardi, Zaganelli, M. Demaurizi, Pasotti, Sciuto, Cavini, Senese, Tumolo, Borini

VALSANTERNO (2° TEMPO): Vandelli (43’ st Bazzano), Cornacchione, Franceschelli, Mongardi (15’ st Zaganelli, 30’ st Sciuto), Capasso, Valentini, Sciuto (25’ st Gentilini), Vallante, A. Demaurizi (19’ st Gurioli), Tonini, Franchini (27’ st Rontini). All. Felice

Reti: 33’ pt M. Demaurizi (V), 22’ st Tonelli (R), 40’ st Gabbianelli (R) rig., 46’ st Tonelli (R)