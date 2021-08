Calcio Promozione, il Gabicce Gradara vuole essere protagonista. Il tifo degli assessori dei due Comuni

Sport

Gabicce Mare

| 09:34 - 22 Agosto 2021

Foto di gruppo per il Gabicce Gradara con il presidente Gianluca Marsili.

Il Gabicce Gradara (Promozione Marche) si è presentato nella stupenda terrazza panoramica del Bel Sit, il ristorante di Gabicce Monte, alla presenza degli assessori allo sport dei due Comuni: Roberto Reggiani (Gabicce) e Thomas Lenti (Gradara). Per l'occasione è stato annunciato un nuovo acquisto: Alessio Casali, portiere del 2003 proveniente dal Cattolica che va ad aggiungersi nel ruolo a Marco Azzolini e Tommaso Bulzinetti.



Da parte di tutti tanto entusiasmo per la ripartenza dopo lo stop di un anno (nella scorsa stagione si giocò solo una partita) e soprattutto la speranza di poter terminare questa volta la stagione, cosa non accaduta neppure nel 2019-2020. Il presidente Gianluca Marsili ha sottolineato gli ottimi risultati del club degli ultimi anni, lo stretto legame col territorio testimoniato dal forte aumento dei tesserati a livello di settore giovanile (più di 260 i ragazzi), gli investimenti nelle strutture all'avanguardia sul territorio – in questo anno è stato rizollato e seminato il campo principale, sistemato il campo 2, riverniciati gli spogliatoi – , la collaborazione col Parma Calcio per cercare un salto di qualità sul piano tecnico, la sinergia positiva con le amministrazioni comunali di Gabicce e Gradara. “Tutto questo si deve alla forte passione dei dirigenti tutti, dei nostri volontari da un lato e degli sponsor che anche nella pandemia non ci hanno abbandonato dall'altro. Speriamo di poter tornare a gioire e a divertirci in un girone a 18 squadre agguerrito con la convinzione che il Gabicce Gradara potrà recitare un ruolo di primo piano” ha spiegato il numero uno del club.



Il direttore sportivo Gabriele Magi ha aggiunto: “Il gruppo è rimasto in gran parte lo stesso, sono usciti dei giocatori che abbiamo sostituito con altri di ottimo livello e inoltre abbiamo inserito under di valore per guardare anche al futuro. Il nostro sarà un girone difficile e stimolante, abbiamo le carte in regola per giocarcela contro tutti gli avversari”.

Da parte sua il mister ha sottolineato le incognite che pesano su tutte le squadre dopo il lungo stop e solo il campo potrà indicare con precisione i valori tecnici. “Noi possiamo contare su una società che ha dimostrato negli anni competenza, compattezza, idee chiare e passione e per quanto riguarda la squadra ho a disposizione un gruppo affiatato, solido, che lavora con scrupolo e gioca per la maglia – ha spiegato Scardovi - . Insomma, le basi su cui ripartire sono buone ed è già importante. Siamo competitivi come molte altre formazioni per cui sarà il campo ad esprimere il suo giudizio sperando – e questo è l'auspicio di tutti gli addetti ai lavori – di arrivare fino a maggio”. E questa per il mondo del calcio dilettantistico tutto sarebbe la vittoria più bella. Giovedì 26 allenamento congiunto al Magi contro il Novafeltria.

LA ROSA

PORTIERI: Azzolini Marco, Bulzinetti Tommaso, Casali Alessio.

DIFENSORI: Cancellieri Thomas, Costa Lorenzo, Difino Alessandro, Magi Alberto, Maggioli Manuel, Passeri Andrea, Pelinku Steven, Sabattini Alberto.

CENTROCAMPISTI: De Mattei Lorenzo, Della Chiara Lorenzo, Ferraro Domenico, Grandicelli Luca, Granci Mattia, Grassi Andrea, Innocentini Filippo, Magi Andrea, Serafini Matteo, Shehu Andry, Ugoccioni Matteo, Vaierani Davide.

ATTACCANTI: Carburi Lorenzo, Ciaroni Alessandro, Cinotti Francesco, Intilla Cristian, Roselli Emanuele, Rubino Christian, Simoncelli Elia, Vegliò Francesco.