Acqua Novafeltria, vietato annaffiare giardini e lavare auto

Attualità

Novafeltria

| 14:06 - 21 Agosto 2021

Vietato annaffiare piante.

Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini ha firmato un'ordinanza, lo scorso 19 agosto, che fino al 30 settembre 2021 impone ai cittadini di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua allo stretto indispensabile. E' vietato quindi utilizzare l'acqua per l'irrigazione e l'annaffiatura di orti, giardini e prati; per lavare cortili e piazzali, automobili, oppure per riempire piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino. Non è possibile neppure utilizzare l'acqua dell'acquedotto comunale per il funzionamento delle fontanelle a getto continuo.