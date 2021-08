Pronto a tappezzare la via con le foto della sua ex nuda: arrestato per stalking

| 13:16 - 21 Agosto 2021

Come ricostruito dalla Polizia nelle indagini, tormentava da mesi l'ex fidanzata, con messaggi e telefonate, spesso minacciandola. Ieri pomeriggio (venerdì 20 agosto) si è presentato sotto casa di lei, ma non solo: aveva preparato delle fotocopie di sue foto nuda, con l'intento di affiggerle per la via, visto che con sé aveva anche del nastro adesivo. L'uomo, un 57enne di Rimini, è stato così arrestato dalla Polizia per l'ipotesi di reato di atti persecutori. Gli agenti sono intervenuti su chiamata della donna, che aveva già denunciato l'ex compagno per gli atti persecutori. L'uomo è stato fermato in sella alla sua bicicletta e con sé aveva le fotocopie della foto intima della donna. Si trova ora al carcere dei Casetti, a disposizione dell'autorità giudiziaria.