Rapina turisti con il coltello sul lungomare Tintori, arrestato 22enne magrebino

Rimini

| 13:09 - 21 Agosto 2021

Nella notte tra venerdì e sabato (20-21 agosto), un 22enne magrebino, affiancato da un complice e armato di coltello, ha rapinato dei turisti in transito sul lungomare Tintori, portando via un portafoglio contenente venti euro. Intorno alle tre la Polizia ha rintracciato il giovane, che ha abbandonato l'arma scappando a piedi, venendo però prontamente bloccato. Il nordafricano aveva precedenti di polizia ed è stato arrestato per l'ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso. E' indagato anche per porto di armi e oggetti atti ad offendere.