Green Pass: sanzioni per 30.000 euro tra passeggeri e compagnie aeree





21 Agosto 2021

Controlli Polizia frontiera.

Nel mese di agosto il personale della Polizia di Frontiera ha controllato circa 5000 passeggeri, su oltre 100 voli in transito all'aeroporto Fellini di Rimini. I controlli per il rispetto delle norme anticovid hanno portato a sanzionare 6 passeggeri, ma anche 14 vettori aerei, il cui personale ha l'obbligo di verificare che tutte le persone a bordo siano in possesso del green pass. I verbali ammontano a circa 30.000 euro.



La polaria ha inoltre rintracciato due trentenni rumeni arrivati da Londra che dovevano sottoporsi a isolamento fiduciario, ma irreperibili, al domicilio indicato, all'arrivo del personale dell'Ausl per i controlli. Sono stati rintracciati e denunciati per l'ipotesi di reato di false dichiarazioni sull'autocertificazione e anche sanzionati per aver violato l'isolamento.