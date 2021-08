Cronaca

Misano Adriatico

| 12:30 - 21 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Nella notte tra venerdì e sabato (20-21 agosto) la Polizia di Rimini, con una pattuglia della squadra amministrativa, è intervenuta in un locale notturno di Misano Adriatico, rilevando la presenza di quasi un migliaio di persone assembrate, senza mascherina, alcune impegnate in balli.



Rilevate le violazioni alla normativa anti Covid, è scattata la chiusura del locale per cinque giorni.