Basket C Silver, Titans più ambiziosi con il play-guardia Riccardo Fornaciari

Sport

Repubblica San Marino

| 12:26 - 21 Agosto 2021

Il play-guardia Riccardo Fornaciari (foto Alfio Sgroi).

E' Riccardo Fornaciari il colpo Titans di questa seconda parte di agosto. All’avvicinarsi della preparazione al campionato 2021/2022, il roster si arricchisce di un elemento che, siamo certi, sarà importantissimo per la squadra e saprà anche coinvolgere il pubblico con le sue giocate. Fornaciari, guardia/ala, è un classe 1996 che l’anno scorso ha giocato nel Pisaurum in C Gold. Prima, due anni alla Santarcangiolese, poi Angels, Bellaria e Stella.

“Ho cominciato a quattro anni proprio alla Stella – dice Riccardo -, poi il settore giovanile Ibr-Santarcangelo e la Stella, begli anni”

Nel percorso, incontri e amicizie con qualcuno che conosciamo bene…

“Con Christopher Dini siamo amici da tanto, è stato uno dei motivi per cui sono molto felice di essere a San Marino quest’anno. Quando ho lasciato Pesaro, sono stato subito propenso a pensare alla destinazione Titans. Tutti mi hanno parlato bene di questa realtà e non vedo l’ora di cominciare. Decisivo, oltre a Dini, anche “Sapo”: ci ho giocato un anno e so quanto valga, in campo e come esempio. Poi siamo tutti e due di Miramare e ora entrambi giocheremo a San Marino”

Cosa sai della squadra che troverai fin dal primo allenamento?

“Conosco tanti ragazzi, a partire dal capitano Dave Macina, e sono curioso di giocare con Andrea Raschi. Uno che mi ha sempre impressionato, un grande giocatore. Credo saranno sensazioni particolari, un po’ come quelle avute a Bellaria con Scarone nella stessa squadra”

Qual è l’obiettivo per questa stagione?

“L’obiettivo è sempre vincere. Diciamo che sarebbe bello arrivare fino in fondo, cominciando dai playoff e proseguendo poi…”

Se dovessi raccontarti ai tifosi Titans, quali sono le prime caratteristiche del tuo gioco che elencheresti?

“Innanzitutto, che mi piace molto difendere: avere in questo senso un obiettivo preciso mi carica e trasmette energia. Poi in attacco avere la possibilità di giocare la palla. E correre…”

Ti lascio la parola per un saluto ai supporter…

“Saluto tutti e spero di poter vivere le partite con tanto tifo sulle tribune. Sarebbe bello cominciare insieme il campionato in questo modo”