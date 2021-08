Tenta di abusare di una turista a bordo di un autobus, arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:12 - 21 Agosto 2021

Foto di repertorio.

È stato arrestato per violenza sessuale dalla polizia di Stato, su richiesta del sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani, un cittadino marocchino di 43 anni, residente a Carpi (Modena), che ieri pomeriggio (venerdì 20 agosto), intorno alle 17, ha tentato di abusare di una turista a bordo di un autobus a Rimini. L'uomo ha provato a molestare la donna incurante tra l'altro degli altri passeggeri, tra cui minori. La turista ha dato l'allarme ed è intervenuto l'autista del mezzo pubblico che si è fermato e ha chiamato la Polizia. Le amiche della vittima hanno filmato il 43enne col cellulare in attesa degli agenti. Condotto in questura, è stato dichiarato in arresto.