Il Silb prosegue gli incontri con i Ministri, pressing per riaprire le discoteche

| 12:07 - 21 Agosto 2021

Il Ministro Orlando con Indino.

Proseguono gli incontri istituzionali per il presidente del Silb Emilia Romagna Gianni Indino. Ieri (venerdì 20 agosto) si è confrontato con il Ministro del lavoro Andrea Orlando, a Rimini per un convegno organizzato dal Pd. La richiesta del Silb è quella che da settimane Indino ribadisce con forza agli organi di stampa e alle istituzioni: riaprire le discoteche, approfittando di strumenti come il Green Pass, frenando balli e abusivi e non solo: "territori e comunità in questi mesi estivi hanno fatto i conti con giovani e giovanissimi allo sbando, alla ricerca di luoghi di divertimento e socialità che sono stati preclusi, trovandoli in rave, feste abusive, strade e spiagge presi d’assalto, con tutti i risvolti di ordine pubblico che hanno tenute impegnate le forze dell’ordine", spiega Indino. Rassicurazioni di rito da parte del Ministro Orlando, in attesa del tavolo di lavoro convocato dal Ministro Garavaglia dal quale sono attese novità.