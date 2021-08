Bellaria Igea Marina, un concerto per ricordare Raoul Casadei

Eventi

Bellaria Igea Marina omaggia il re della musica liscio Raoul Casadei, protagonista il figlio Mirko Casadei con la sua POPular Folk Orchestra. Lo spettacolo, “L’estate di Raoul”, è in programma giovedì 26 agosto alle ore 21.00 in Piazzale Capitaneria di Porto. In attesa dell’evento, mercoledì 25 agosto, Mirko arriverà a Bellaria Igea Marina per incontrare il suo pubblico al meeting studio di Radio Bruno, in Piazza Alda Merini a Igea Marina, a partire dalle 17.30.



L’ anticipazione e il momento conviviale con l’artista, tanto amato dal popolo romagnolo e non solo, sarà un’opportunità per chi non potrà essere presente allo spettacolo “Bellaria Igea Marina saluta Raoul Casadei” del giorno successivo presso il porto canale di Bellaria Igea Marina in Piazzale Capitaneria di Porto. Lo spettacolo sarà gratuito senza prenotazione, per accedere serve il green pass.