Tennis, ad Alberto Bezzi il trofeo 'Gelateria 3 Bis' al Circolo Tennis Cicconetti

Sport

Rimini

| 10:34 - 21 Agosto 2021

La premiazione.

Il 15enne ravennate Alberto Bezzi ha vinto venerdì sera il 6° torneo nazionale di 3° maschile (limitato al 4° gruppo), il trofeo “Gelateria 3 Bis”, organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti. Protagonisti della finalissima sono stati il giovane 3.4 romagnolo, n.4 del seeding, portacolori del Ct Conselice, che in semifinale ha vinto facilmente per 6-1, 6-0 sul 3.4 locale Francesco Valente (n.1), e l’altro 3.4 Daniele Berti (n.6), portacolori del Max Tennis Time Bologna, che era approdato alla finale grazie alla vittoria per 1-6, 6-3, 10-5 su Bruno Rossi, 3.4 del Ct Casalboni Santarcangelo, n.10 del seeding.

Match-clou molto combattuto, vinto da Bezzi per 4-6, 7-5, 10-5. Tutto è ruotato nel secondo set, nel quale Bezzi è salito sul 5-1 grazie ad un gioco molto brillante, Berti ha recuperato sul 5-5, ha avuto una palla per il 6-5, ma l’allievo di Tennix ha saputo rintuzzare il tentativo di rimonta del bolognese e ha vinto da protagonista il super tie-break del 3° set. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Antonio Giorgetti.

La finalissima è stata preceduta da una degustazione della rinomate goloserie della Gelateria 3 Bis con DJ set. Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del Circolo Roberto Raffaelli e dal titolare della Gelateria 3 Bis Paolo Raffaelli.