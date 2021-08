Coriano, al via lavori per il collegamento del marciapiede con Passano L'intervento prevede un investimento di 240.000 euro. Cantiere aperto per 150 giorni

21 Agosto 2021

Dalla prossima settimana al via il cantiere per la realizzazione del collegamento mancante del marciapiede tra Coriano Paese e Passano. L'intervento prevede un investimento di 240.000 euro. I lavori avranno durata di 150 giorni e durante il periodo, il traffico sulla strada provinciale non verrà interrotto ma gestito, durante le ore lavorative, con un senso alternato regolato da semaforo.



