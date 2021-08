Elezioni: Elena Castellari si ricandida a sindaco di Montescudo Monte Colombo

Attualità

| 07:47 - 21 Agosto 2021

Elena Castellari, ricandidata a sindaco, con la sua "squadra".



Tutto pronto all’interno della lista civica Torri Unite per la campagna elettorale: gli incontri di questi ultimi mesi hanno infatti permesso ai tanti partecipanti di individuare la lista dei candidati al Consiglio Comunale che sosteranno Elena Castellari nella sua corsa al secondo mandato consecutivo alla guida del Comune di Montescudo-Monte Colombo.



Si tratta di (in ordine alfabetico): Michele Baldacci, 29 anni, Diplomato all’IT per Geometri "Michelangelo" di Rimini, è impiegato come tecnico d'ufficio in un’azienda privata (attualmente è Assessore allo Sport); Maurizio Casadei, 67 anni, pensionato, laurea in Filosofia, ricercatore storico e membro di istituti culturali (attualmente Vice Sindaco e Assessore a Cultura e Turismo); Elena Castellari, 42 anni, laurea in Giurisprudenza (attualmente è il sindaco in carica, avendo vinto le elezioni del 2016); Maurizio Crisafi, 54 anni, pensionato dell’Arma dei Carabinieri, già diplomato come Tecnico in settori energetici, impegnato nel sociale, è stato volontario nella Croce Rossa e attualmente fa parte dell’Associazione Carabinieri in Pensione; Andrea Fabbri, 35 anni, collaudatore elettrotecnico, sposato con 3 figli e attivo nel volontariato; Daniele Genghini, 37 anni, diplomato come Tecnico delle imprese turistiche, meccanico specializzato (incarichi politici: Consigliere di Municipio uscente, referente Lega per Montescudo-Monte Colombo); Mauro Gnesi , 59 anni, tecnico meccanico e nonno (attualmente Assessore ai Lavori pubblici); Martinez Julio Cesare, 54 anni, sposato, autista di pullman per una delle aziende leader della Romagna; Pamela Mauri , 36 anni, impiegata amministrativa, appassionata di viaggi ed escursioni naturalistiche; Gabriella Montinaro , 49 anni, casalinga e mamma, cura da anni il laboratorio per i bambini di tutto il Comune (Consigliere Comunale uscente); Claudia Sanchi , diplomata in ragioneria ha lavorato in diverse aziende del luogo, mamma e nonna (attualmente è Assessore al Bilancio e all’Istruzione, incarico che aveva già ricoperto nella precedente legislatura a Montescudo); Aurelia (Marina) Squadrani, 63 anni, a lungo impiegata amministrativa presso il Grand Hotel di Rimini, in pensione da qualche settimana (autosospesa dai ruoli in CGIL per partecipare alle prossime elezioni); Simona Tampieri, 44 anni, creatore d'opera nel settore dei prodotti ecosostenibili.



“Il giusto mix tra giovani ed esperti, tra esperienze e percorsi di studio differenti, ma tutti uniti dall’idea di mettersi a disposizione del proprio territorio e dei propri concittadini - spiega il candidato sindaco Elena Castellari - Credo sia una bella squadra, la sintesi perfetta di un gruppo di persone molto più ampio, che sta crescendo nel tempo, grazie anche alle tante personalità che si sono aggregate nel corso degli ultimi mesi. E’ un segnale importante, perché conferma che, abbiamo fatto un buon lavoro e soprattutto tutti credono che si possa continuare su questa strada, realizzando tantissimi altri progetti per tutti i cittadini, le imprese e le associazioni di Montescudo-Monte Colombo”.