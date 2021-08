Calcio Prima, Delfini: innesti di qualità per una stagione da protagonista

Sport

Rimini

| 01:13 - 21 Agosto 2021

I Delfini in allenamento e (in gallery) lo staff tecnico.

I Delfini Rimini hanno iniziato il 5 agosto agli ordini di mister Massimiliano Socci, che sostituisce Oscar Muratori approdato al settore giovanile della Rimini Calcio, la preparazione per la prossima stagione di Prima Categoria. La squadra, già con una buona ossatura, si è completata con alcuni innesti di spessore.

Tra i pali è arrivato Pier Giulio Berardi, portiere di ottimo livello, con trascorsi in Promozione ed Eccellenza. In difesa l’esperto Nicolò Poli, giocatore roccioso ed affidabile; si è aggiunto inoltre Davide Ceccarini, esterno di gamba che può giocare su entrambe le fasce. A centrocampo due gli innesti: il 2002 Tebaldi (dal Bellaria), bravo tecnicamente, e Joel Pedro Cruz che ha sempre militato in categorie superiori (ex Borghigiana, Virtus e Cattolica). Andranno a completare un reparto già di ottimo livello. In attacco, infine, ai confermatissimi Berluti, Zavattini e Fabbri, si è aggiunto Antonio Salvemini proveniente dal Verucchio.

L’obiettivo della società è disputare un buon campionato con una squadra la cui ossatura è costituita da diversi giovani provenienti dal proprio vivaio, giocando un calcio propositivo ed organizzato.

LA ROSA

Portieri: Berardi (dal Bellaria Igea Marina 1956 ), Giordani, Piscaglia

Difensori: Muccini, Poli (dal Novafeltria), Pavani , La Pia, Ugolini, Frontali, Ferrari, Ceccarini (Juvenes), Grossi.

Centrocampisti: Zavaglia, Cruz (dal Borghigiana), Pirini, Casadei, Tebaldi (dal Bellaria Igea Marina 1956), Del Monaco, Andreozzi, Colombo.

Attaccanti: Zavattini, Berluti, Salvemini (dal Verucchio), Fabbri.

STAFF TECNICO

Allenatore: Socci Massimiliano; allenatore in seconda: Altin Lisi; preparatore atletico: Rinaldi Matteo; preparatore portieri: Gasperoni Marco.