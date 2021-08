Covid: camper le vaccinazioni anche al Meeting. Ecco le prossime tappe

Attualità

Rimini

| 07:34 - 21 Agosto 2021



Prosegue il progetto VacciniAmo la Riviera lungo la costa romagnola . Nel territorio riminese il prossimo appuntamento con il camper mobile, per chi vuole vaccinarsi ‘on the road’, è oggi (sabato 21 agosto) in piazzale Fellini a Rimini, dalle 18.30 alle 22.30.

Da domani (domenica 22 agosto) fino a mercoledì 25 agosto piazzale Ceccarini a Riccione ospiterà il camper, sempre agli stessi orari.



Lunedì 23 agosto il camper vaccinale farà sosta, in occasione del Meeting, dalla ore 12.30 alle ore 16.30 all’ingresso principale della Fiera di Rimini, per poi spostarsi a Misano Adriatico dove l’equipè vaccinale sarà disponibile a somministrare vaccini dalla ore 18.30 alle ore 22.30 n Piazzale Roma.



Possono ricevere la prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per la popolazione over 60, che potrà così immunizzarsi contro il virus in una unica seduta) anche i turisti italiani, e non soltanto i residenti. Non c’è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.