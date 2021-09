Novafeltria Calcio, tra i volti nuovi anche il portiere Andreani. La ROSA

Sport

Novafeltria

| 14:54 - 09 Settembre 2021

La rosa del Novafeltria.



La stagione del rinnovato Novafeltria si aprirà domenica 12 settembre sul campo dell'Asar. I gialloblu hanno passato il turno di Coppa Minetti (sfideranno il Verucchio il 22 settembre) a tavolino, a seguito del ripescaggio del Cattolica, avversario designato. Proprio in giallorosso il nuovo allenatore del Novafeltria Mirko Giorgi conquistò la vittoria del campionato di Promozione, da subentrato, nella stagione 2017-2018. Il portiere era Federico Andreani, classe 1994 cresciuto nelle giovanili di San Marino e Santarcangelo (ai tempi squadre di Serie C), che oggi lo ha raggiunto in Alta Valmarecchia.



Nella sua avventura novafeltriese, Giorgi è ripartito dal 4-3-3, per poi adattare la squadra al 3-5-2. A centrocampo il faro è il confermato Domini, affiancato da Mahmutaj, Crociani Alessio e Balducci, e da giovani emergenti quali Frihat e Antonini. In attesa del recupero di Paolo Semeraro, si sono aggiunti Toromani (già a Novafeltria lo scorso anno durante la gestione Montalti) e Niang, ex Gatteo. In attacco la scommessa è l'ex Sammaurese e Bellaria Vivo, pupillo del ds Michele Sabba, mentre nel precampionato l'ex Santarcangelo Soumahin è stato impiegato in tutti ruoli, anche in quello di mezzala. Buone indicazioni anche dagli under impiegati, come il giovanissimo Alpino, che da esterno offensivo si sta convertendo al ruolo di terzino o di esterno.



LA ROSA



Portieri: Andreani Federico (1994, K-Sport Montecchio), Cappella Diego (2002), Grazia Leonardo (2006).



Difensori: Alpino Luca (2004, Perticara), Amadei Alessandro (1996, Delfini Rimini), Bindi Emanuele (1999), Cappello Daniel (1999, Alfonsine), Foschi Elia (1997), Hysa Sefedin (2001), Lapenta Francesco (2005), Ricciardi Ban Porn (2005), Valentini Amedeo (1994).



Centrocampisti: Antonini Francesco (2005), Balducci Alessio (1993), Crociani Alessio (1999), Domini Tommaso (1989), Frihat Aymane (2004), Mahmutaj Romeo (1998). Mascella Filippo (2004), Niang Mor (1995, Gatteo), Semeraro Paolo (1988), Soumahin Jo Joaquin (1998), Toromani Kejdi (2000).



Attaccanti: Crociani Matteo (2003), Radici Thomas (2002), Sartini Enea (2001), Sebastiani Eugenio (1996), Vivo Matteo (2000, Bellaria Igea Marina).