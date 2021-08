Meeting: Bonaccini elogia Mattarella, "parole solide e responsabili" 

Attualità

Emilia Romagna

| 15:26 - 20 Agosto 2021

Stefano Bonaccini.

"Quelle del presidente della Repubblica, sono "parole, come sempre, di grandissima solidità e responsabilità. Un invito a lavorare per il bene comune sia livello nazionale che europeo ed internazionale. Un bellissimo discorso: avete sentito quanti lunghi minuti di applausi". Così il presidente della giunta regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha commentato l'intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al convegno di apertura del Meeting di Cl. "Il Meeting - ha aggiunto - riparte, riparte alla grande,. Noi lo sosteniamo perché è un appuntamento di grande importanza sul piano culturale, per quello che propone in termini di dibattito e di discussione e poi segna anche una presenza che porta qui attenzione, nella nostra regione, in Romagna, nel nostro territorio. Con tantissime persone - ha concluso Bonaccini - che per fortuna tornano ad affollarlo in piena sicurezza come è giusto che sia rispettando pienamente le regole che ci siamo dati per non tornare nell'incubo" del Coronavirus.