Guida auto senza assicurazione e con targa contraffatta: maxi sanzione e denuncia

Cronaca

Rimini

| 14:04 - 20 Agosto 2021

Circolava in auto senza assicurazione e revisione, senza documenti e in più con la targa contraffata. Guai nel primo pomeriggio di martedì (17 agosto) per un 37enne italiano, non residente a Rimini, fermato per un controllo in piazza Kennedy dalla polizia municipale. Dagli accertamenti è risultata la totale assenza di un'assicurazione, mai fatta per quel mezzo, e che la targa era appunto contraffatta: una F era diventata una E, un intervento fatto con perizia, visto che solo un accurato controllo da vicino ha permesso di scoprirlo. E' scattato così il sequestro del mezzo, la denuncia per la falsificazione della targa e un maxi verbale. Al 37enne era stata sospesa in precedenza la patente, po il documento di guida gli era stato restituito.