L'ex cinema Smeraldo di Corpolò diventa centro aggregativo per la cittadinanza

Attualità

Rimini

| 13:46 - 20 Agosto 2021

Piazzetta del Tituccio.



Nell'immobile in cui sorgeva il cinema Smeraldo, sulla piazzetta del Tituccio, nascerà un centro aggregativo per attività sociali, culturali e ricreative. La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto, che nasce per favorire l’inclusione sociale e l’incontro intergenerazionale, promuovendo in particolare il coinvolgimento delle persone che vivono in isolamento sociale. L'immobile, di circa 400 mq, sarà dunque a disposizione della comunità di Corpolò e sarà dato in concessione per sette anni attraverso un’istruttoria pubblica, per il coinvolgimento attivo dei soggetti del terzo settore.