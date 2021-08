Accoltella magrebino reo di molestie, denunciato: è uno studente incensurato

Cronaca

Rimini

| 13:24 - 20 Agosto 2021

I soccorsi sul posto dopo l'accoltellamento.

E' uno studente incensurato il giovane di 17 anni indagato in relazione all'accoltellamento di un 19enne magrebino, fatti avvenuti a Ferragosto in piazzale Cesare Battisti a Rimini. Il minorenne è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal Tribunale dei Minorenni di Bologna. La Procura, in attesa di sentirlo, ha disposto un provvedimento che gli impedisce di muoversi dalla propria abitazione. Da una prima ricostruzione, i motivi della lite, degenerata nell'accoltellamento, sono le avances fatte dal magrebino non alla fidanzata del minore, ma alla sorella di quest'ultima, secondo quanto trapela. Le indagini sono svolte dai Carabinieri.