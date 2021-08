Presidente Mattarella apre il Meeting di Rimini e invita a vaccinarsi: "è un dovere"

Attualità

Rimini

| 12:59 - 20 Agosto 2021

Il presidente Mattarella in collegamento con il Meeting (foto dalla pagina Facebook del presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini).



Con la lettura del messaggio di Papa Francesco, Bernard Scholz ha aperto l'edizione 2021 del Meeting dell'Amicizia tra i popoli, il primo completamente in presenza. A seguire il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, collegato in video dal Quirinale, accolto da un lungo applauso della platea. "Il Meeting di Rimini è luogo di incontro, di amicizia, di riflessione, di cultura per tanti; per i giovani in particolare. È innanzitutto a loro che desidero rivolgere il saluto più caloroso e l'incoraggiamento a trarre da questa esperienza una spinta a raccogliere e a trasmettere passione, solidarietà, capacità di ascolto e di dialogo; valori fondamentali in tutti gli ambiti della vita quotidiana", ha evidenziato la più alta autorità dello Stato italiano.



Nel suo intervento, il presidente Mattarella ha parlato della vaccinazione, definendola un dovere, non in obbedienza a un principio astratto, ma dalla realtà concreta "che dimostra che il vaccino sia lo strumento piu' efficace" per difendersi e "per tutelare i più deboli e i più esposti a gravi pericoli". Mattarella ha citato Papa Francesco: "E' un atto d'amore nei loro confronti".