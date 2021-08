Calcio Eccellenza, V. San Marino: un brasiliano per blindare la difesa. In attacco ecco Prandelli

Sport

Repubblica San Marino

| 12:55 - 20 Agosto 2021

La squadra che ha affrontato il Rimini a Castel del Rio.

La rosa del Victor San Marino si va completando. Negli ultimi giorni sono stati ingaggiati un difensore e un attaccante over. Si tratta del brasiliano Antonio De Queiroz (1990), già con esperienza in Italia (ha passaporto italiano) e l'attaccante Matteo Prandelli (1988) ex Rieti e Vis Artena, una lunga carriera in serie D lungo tutto lo Stivale e in due campionati nella serie B belga col CS Visè (7 reti). Nel preliminare di Conference League ha giocato con La Fiorita eliminata dal Birkirkara. Lui e il centrocampista Barone (ex Matese in serie D) - un altro giocatore con grandissima esperienza in quarta serie e una certa consuetudine col gol (7 ad Albalonga, 10 alla Samb) .- sono i giocatori più rappresentativi unitamente al difensore Boccioletti, proveniente dal Savoia (serie D) ed ex Vis Pesaro (ha vinto il campionato di serie D con mister D'Amore). Ora per completare il quatro si cercano almeno un paio di pedine over, una per reparto. Aggregato l'ataccante ex Cattolica e Virtus Acquaviva Ramiro Lago (1987).

Domenica allenamento congunto con la Virtus ad Acquaviva (ore 18). In Coppa italia il 5 settembre debutto contro il Pietracuta ad Acquaviva ((15.30)

LA ROSA

PORTIERI Pazzini Gianmarco (1990 dalla Savignanese); Barducci Simone (2001 dal Forlì).

DIFENSORI Ferri Federico (2002 dal Fano); Luvisi Matteo (2003 San Marino Academy), De Queiroz Antonio (1990); Rosti Thomas (2001 dal Del Duca); Santi Filippo (2001 da La Fiorita); Boccioletti Benjamin (1999 dal Savoia); Mannarino Loris (2002 dal Sasso Marconi); Pedrazzini Emiliano (1998 dalla Falasche, Eccellenza Lazio) .

CENTROCAMPISTI Barone Mario (1984 dal matese); Castagnoli Luca (2001 dal Medicina); Gaudenzi Mattia (2001 dalla Vis Pesaro); Morelli Matteo (2002 dalla Vis Pesaro); Pastorelli Lorenzo (2001 dal Cesena); Argenziano Tommaso (2004 da San Marino Academy ); Garcia Edoardo (2002 dalla Folgore).

ATTACCANTI Bardeggia Giordano (2000 dal sasso Marconi); Michelucci Riccardo (2003 dal San Marino Academy); Pancotti Samuel (2000 da La Fiorita); Zabre Abdul (2001 dal Forlì); Prandelli Matteo (1988 dal Rieti).