Vacanze: Trenitalia potenzia per rientri dalla riviera romagnola

Attualità

Rimini

| 12:53 - 20 Agosto 2021

Stazione ferroviaria di Rimini.

Per favorire i rientri attesi per i prossimi fine settimana, Trenitalia Tper potenzia ulteriormente i collegamenti fra la Riviera Romagnola, le città dell'Emilia e Milano. A fronte del sensibile aumento di passeggeri provenienti dalla Lombardia, domenica 22 e domenica 29 agosto quattro treni regionali provenienti da Ancona e diretti a Piacenza prolungheranno il servizio fino alla stazione di Milano. Previste anche una nuova corsa da Pesaro per il capoluogo lombardo e una da Cattolica con destinazione finale Piacenza. Fin da giugno Trenitalia Tper, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, ha potenziato i collegamenti regionali estivi per e dalla riviera romagnola. Nel fine settimana sono 174 le corse offerte fra Ancona/Rimini e Bologna/Piacenza/Milano, per un totale di 170mila posti. A questi, da luglio si sono aggiunti altri sei collegamenti nel weekend per ulteriori 7.000 posti e un piano flessibile di corse straordinarie per coprire tratte e orari di maggiore richiesta. Potenziata anche la presenza di personale di assistenza clienti nelle stazioni di Rimini, Riccione, Bologna, Piacenza e Milano.