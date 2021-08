Coriano, entro il 10 settembre le domande per il servizio "Pre e post scuola"

Attualità

Ben consapevole della necessità di dare adeguata risposta alle urgenze primarie delle famiglie che, per ragioni di lavoro, hanno bisogno di un servizio di sorveglianza dei propri figli negli orari antecedenti e successivi l'inizio e la fine delle lezioni quotidiane, l'Amministrazione comunale di Coriano ricorda che ha organizzato anche per il prossimo anno scolastico il servizio di "Pre e post scuola".

Fino al 10 settembre è attivo l'avviso per raccogliere le istanze delle famiglie interessate che devono compilare il format on line disponibile sul sito istituzionale del comune alla pagina dedicata .

Sulla base delle adesioni raccolte si procederà all'organizzazione più adeguata di questo servizio fondamentale per la conciliazione delle esigenze familiari con i tempi di lavoro.

L'istanza di manifestazione di interesse avrà valore di iscrizione nel momento di attivazione del servizio medesimo, previsto presumibilmente per il giorno lunedì 4 ottobre, e ogni informazione inerente all'attivazione del servizio sarà pubblicata in tempo reale sul sito istituzionale del Comune di Coriano alla pagina dedicata.

Non sarà necessario il pagamento della quota di iscrizione al servizio di "Pre e post scuola" contestualmente all'invio del format compilato. Il versamento della quota, rimasta immutata dall'anno scolastico 2014-2015, dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall'attivazione del servizio stesso.

In linea con quanto previsto per i pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, novità introdotta a partire dall'anno scolastico in avvio, è la modalità di pagamento delle tariffe dei servizi scolastici che dovrà effettuarsi tramite il sistema PagoPA attivo sulla pagina istituzionale del comune al link https://coriano.comune.plugandpay.it/ che consente di effettuare il versamento on line o, in alternativa, la stampa del relativo bollettino pagabile in ogni ufficio postale o sportello bancario e anche in tabaccheria.