San Leo, torna "AlchimiAlchimie" nel ricordo del Conte di Cagliostro

| 11:42 - 20 Agosto 2021

Cena alla Fortezza di San Leo.

San Leo ricorda il Conte di Cagliostro con "AlchimiAlchimie". Torna l'evento tanto atteso che mercoledì 25 e giovedì 26 Agosto 2021 trasformerà il Centro Storico leontino nel palcoscenico naturale e perfetto per due giorni unici ed emozionanti con una cena di galà e spettacoli musicali e pirotecnici.

"Quest'anno abbiamo voluto fortemente riproporre la festa di Alchimie, anche se in una versione ridotta – ha spiegato il Sindaco di San Leo, Leonardo Bindi – Vogliamo infatti dare continuità a questo evento che è molto amato e conosciuto sia a livello locale che nazionale, grazie al bellissimo spettacolo di fuochi pirotecnici dalla maestosa fortezza. L'evento verrà gestito in tutta sicurezza seguendo quello che le norme anti covid prescrivono e siamo pronti ad accogliere tante persone perché grazie agli ampi spazi ci sarà la possibilità di stare assieme e rispettare le distanze. Sarà una occasione unica per ammirare questo splendido spettacolo. Per la grande Cena di Galà abbiamo deciso ad un taglio di qualità con lo un grande chef stellato come Sartini".

L'evento si apre mercoledì 25 in Fortezza dove alle ore 21.00 dove avrà luogo la cena di Galà in Fortezza a cura dello Chef Luigi Sartini del Ristorante stellato Righi di San Marino.

La serata prosegue con lo spettacolo "I misteri di Cagliostro. Un viaggio nella storia e nelle leggende del personaggio" a cura di Stefano Paiusco. L'artista vestito in abiti del diciottesimo secolo racconta la storia del Conte di Cagliostro e propone al pubblico coinvolgenti giochi di illusionismo avvolti in una patina antica. Musica dal vivo con il violinista Marco Papeschi e il pianista Marco Bucci.

I partecipanti alla cena avranno anche diritto ad un biglietto omaggio per l'evento del 26 Agosto.

Sono disponibili ancora alcuni posti con prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio Turistico I.A.T. Tel 0541/926967 -339 5497576 info@sanleo2000.it, (Costo cena ed evento € 100,00).

Dal tardo pomeriggio di giovedì 26 agosto tre appuntamenti musicali animeranno il Centro Storico di San Leo in un'atmosfera incantata.

Alle 19.30 si susseguiranno spettacoli in Piazza Dante Alighieri: I misteri di Cagliostro a cura di Stefano Paiusco. Seguirà alle 21.20 il concerto dei Nashville Acoustic Trio sempre in Piazza Dante Alighieri.

Le origini del sound dei Nashville & Backbones (Marcello Dolci, voce e chitarra, Michele Tani voce, tastiere e percussioni ed Elisa Semprini voce e violino) sono nella west coast americana, quella di artisti come Eagles, Creedence Clearwater Revival, America, CSN&Y. Ma non si fermano lì. Radici nel passato e sguardo al futuro, per un folk/country dalle forti tinte pop e rock, senza mai rinunciare alla sperimentazione e alla contaminazione.

L'ormai lunga e consolidata esperienza live li rende una delle band più interessanti da vedere dal vivo; nei loro concerti c'è spazio per il divertimento fine a sé stesso, così come per un ascolto più attento alle sfumature e ai colori cangianti.

Mentre alle 22.40 con il Violino e il Campanile, si esibirà in uno spettacolo live Desislava Kondova.

Di origini bulgare ma residente in pianta stabile a Rimini, Desislava Kondova ha alle spalle una lunga e complessa carriera. Violinista da quando aveva 4 anni e mezzo, ha studiato musica classica ma si è poi perfezionata in diversi stili, rendendo le sue performances molto eclettiche. Da diversi anni scrive musica propria, e ha realizzato notevoli canzoni e inventato brani strumentali. Ha collaborato con diversi compositori ed artisti, come protagonista, ma li ha anche affiancati come compositrice nella creazione delle loro opere.

Ha realizzato un album intero con la compositrice americana di Nashville Janey Clewer (George Benson, Lara Fabian, Ray Charles etc); ha inoltre collaborato con Bruce Gaitsch (Madonna, Kansas, Chicago etc.) e con il frontman del gruppo Chicago.

Il grande spettacolo pirotecnico e musicale "Incendio alla Fortezza" a cura di Fonti Pirotecnica e Alterecho chiuderà l'evento. Uno straordinario ed intenso spettacolo piro-musicale con coreografie musicali studiate unicamente per l'evento e suggestivi effetti che culmineranno con la magnifica scenografia dell'incendio della Fortezza.

Ingresso alla serata del 26 agosto 5, 00 euro.