Quando aprono i casinò in tutta Italia

| 11:29 - 20 Agosto 2021

La pandemia e le misure restrittive per il contenimento dei contagi hanno influito pesantemente sulle abitudini delle persone. Molte attività un tempo scontate non sono più consentite e in attesa di un graduale rientro alla normalità in molti si sono dovuti accontentare dei servizi digitali alternativi. Tra queste categorie vi sono i giocatori d’azzardo che non hanno potuto più avere accesso alle sale da gioco. Per continuare a giocare in modo sicuro hanno sfruttato delle piattaforme virtuali che propongono le stesse attività dei casinò. Ovviamente i siti presentano delle differenze, ma in questo momento rappresentano l’alternativa migliore per chi non vuole contagiarsi. In questo articolo scopriremo quali prospettive riguardano il settore e soprattutto quali alternative sono disponibili adesso.



La situazione attuale dei casinò

In Italia le sale da gioco hanno riaperto i battenti il 1 luglio, ma ovviamente l’ingresso in questi locali resta sempre vincolato alla situazione epidemiologica. L’aumento dei contagi porterebbe ad una loro immediata chiusura ed è molto probabile che con la recente diffusione delle varianti vengano adottate nuove misure restrittive. Il settore ha risentito della pandemia e molto probabilmente il suo destino resterà vincolato al virus per molto tempo ancora. Eppure neanche durante il lockdown il gioco si è arrestato. Anzi, grazie ai casinò online molti utenti hanno giocato da casa scoprendo tutti i vantaggi dei casinò online. Le sale da gioco virtuali infatti propongono le medesime attività e sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. Gli utenti devono solo iscriversi e aprire un conto personale per usufruire di tutti i servizi disponibili. L’importante è affidarsi ad un sito sicuro e affidabile in grado di tutelare le risorse dei giocatori. Online esistono numerose piattaforme dedicate al gioco d’azzardo e per questo la scelta non è affatto semplice come molti erroneamente sostengono. Bisogna considerare alcuni parametri, ma sopratutto si deve verificare l’affidabilità del sito. L’attività ludica deve essere sempre regolamentata per evitare che il gioco possa degenerare in un’attività illecita. In alternativa si possono scegliere anche altre tipi di attività come le scommesse sportive su 22bet. Il palinsesto è ricco e viene quotidianemente aggiornato per proporre agli appassionati una copertura completa dei maggiori eventi calcistici in Europa e nel mondo. Il catalogo è molto ricco ed è stato definito proprio per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Inoltre sono disponibili anche numerosi bonus per i principianti che non hanno mai effettuato una scommessa online.



La tutela dei giocatori



Il mondo del gioco d’azzardo è regolato da norme piuttosto severe. Innanzitutto lo stato si preoccupa di tutelare gli utenti che aprono un conto online attraverso un sistema di licenze che certificano l’affidabilità della piattaforma digitale. Lo scopo è quello di proteggere i giocatori dalle truffe e dalle possibili implicazioni del gioco d’azzardo. Molti infatti si fanno trascinare dalla ludopatia e iniziano a manifestare i sintomi tipici del comportamento compulsivo.



Conclusione



Le scommesse sono un’alternativa alle tipiche attività dei casinò. L’importante è giocare con la giusta consapevolezza per non correre il rischio di essere travolti da disturbi veri e propri.