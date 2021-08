Rapina in viale Ceccarini, arrestati giovanissimi a Riccione

Cronaca

Riccione

| 11:24 - 20 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Banda di giovanissimi fermata dai carabinieri di Riccione subito dopo una rapina in viale Ceccarini. I Carabinieri del Nor - Sezione Radiomobile, hanno arrestato due 19enni senegalesi residenti nel riminese e due 17enni di Forlì che, armati di coltello, la scorsa notte hanno aggredito due giovani turisti strappando loro una collana e il telefono cellulare. Sottoposti a fermo, i due 19enni sono in carcere a Rimini, mentre i minori sono stati arrestati e affidati ai propri genitori, sottoposti alla prescrizione di permanenza domiciliare. Sempre i carabinieri di Riccione la scorsa notte hanno arrestato un cittadino marocchino di 27 anni per detenzione di monete falsificate, una banconota da 50 euro era palesemente contraffatta.