Bezzi-Berti è la finalissima al Circolo Tennis Cicconetti

10:54 - 20 Agosto 2021

Va in scena questa sera alle 20.30 la finalissima del 6° torneo nazionale di 3° maschile (limitato al 4° gruppo), il trofeo “Gelateria 3 Bis”, organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti. Protagonisti della finalissima saranno il giovane 3.4 Alberto Bezzi, n.4 del seeding, portacolori del Ct Conselice, che in semifinale ha vinto facilmente per 6-1, 6-0 sul 3.4 locale Francesco Valente (n.1), e l’altro 3.4 Daniele Berti (n.6), portacolori del Max Tennis Time Bologna) che ha vinto una semifinale molto combattuta per 1-6, 6-3, 10-5 su Bruno Rossi, 3.4 del Ct Casalboni Santarcangelo, n.10 del seeding. La finalissima è in programma questa sera (venerdì) alle 20.30, preceduta da una degustazione della rinomate goloserie della Gelateria 3 Bis con DJ set.

Quarti: Francesco Valente (3.4, n.1)-Claudio Chiani (3.5) 6-4, 6-2, Alberto Bezzi (3.4, n.4)-Federico Baldinini (3.5) 6-1, 6-0, Daniele Berti (3.4, n.6)-Innocenzo Varvara (3.5) 6-1, 6-3, Bruno Rossi (3.4, n.10)-Filippo Francini (3.5, n.15) 6-2, 6-1.