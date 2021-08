Pietracuta Calcio, altri quattro acquisti. C'è l'ex Tropical Borghini

Sport

Pietracuta di San Leo

| 20:45 - 19 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Sono giorni di fatica per giocatori e tecnici del Pietracuta che lavorano duramente sul campo d’allenamento, con l’intenzione di preparare al meglio l’annata calcistica 2021/22. Nel primo impegno stagionale, valido per la rinnovata Coppa Italia, i rossoblu marecchiesi affronteranno la neonata formazione di Eccellenza del Victor San Marino, con gara unica che si svolgerà domenica 5 settembre sul sintetico di Acquaviva.

Anche la dirigenza nel frattempo non è rimasta con le mani in mano, tanto da ufficializzare diversi movimenti in entrata e in uscita che perfezionano la rosa a disposizione di Mister Fregnani.

Cominciamo dai partenti: non vestiranno più la casacca rossoblu i giovani classe 2002 Bartolini e Giacomini ceduti al Real Montefeltro.

Hanno firmato il tesseramento per il Pietracuta il portiere classe ‘99 Hysa, nelle stagioni passate in forza alla Sammaurese, al Torconca e al Vis Novafeltria, il difensore del 2001 Giacomo Borghini, ex Vis Misano e Tropical Coriano e i nazionali sammarinesi Under 21 Samuele Zannoni e Andrea Contadini, entrambi del 2002. Per Contadini in particolare si tratta di un ritorno al Pietracuta dopo la parentesi che lo ha visto protagonista nello scorso campionato sammarinese tra le fila del Fiorentino.



Ufficio stampa Pietracuta Calcio